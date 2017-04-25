Анонс основных экономических событий в Литве на 25 апреля

В 10 час. начнется пресс-конференция Госконтроля по вопросу аудита государственных и муниципальных компаний.

В 10. 10 в сейме планируется принятие закона о лоббисткой деятельности.

В 10.50 в сейме будет представлено вето президента Литвы Дали Грибаускайте на поправку к закону о публичных закупках, касающееся внутренних сделок.

В 11 час. начнется пресс-конференция оператора литовских аэропортов – компании Lietuvos oro uostai, посвященная улучшению качества обслуживания клиентов (Вильнюсский аэропорт).

В 11 час. Департамент статистики опубликует мартовские изменения закупочных цен на сельхозпродукцию, статистику учреждений культуры за 2016 год.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 12 час. на базе по ремонту и обслуживанию самолетов Ryanair в Кармелаве (под Каунасом) откроет неделю карьеры.

Планируются всеобщие собрания акционеров энергокомпаний Litgrid, Amber Grid, производителя бытовых холодильников Snaige, производителя ДВП и гигиенической бумаги Grigeo Grigiskes, судоверфи Vakaru laivu gamykla.

Совет Вильнюсского самоуправления планирует утвердить требования высотности проекта когенерационной станции, который реализует компания Lietuvos energija.

Состоятся собрания акционеров компаний Litgrid, Snaige, Amber Grid и Grigeo Grigiskes, Plasta, Vakaru laivu gamykla и Baltik vairas.

BNS

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