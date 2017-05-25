Анонс основных экономических событий в Литве на 25 мая

Экономика

1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9.30 час. начнется заседание Комиссии по контролю над энергетикой и ценами.

3. В 9.45 в представительстве Еврокомиссии в Литве состоится пресс-конференция зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, ответственного за энергетическую ассоциацию Евросоюза.

4. В 10 час. сейм приступит к рассмотрению поправок к закону о контроле над алкоголем, которые призваны снизить его доступность.

5. В 11 час. министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис на пресс-конференции представит новый стандарт контроля качества дорог государственного значения.

6. В 15 час. выступление вице-председателя ЕК М. Шефчовича в сейме.

7. В 15.15 “правительственный час” в сейме.

8. 25-26 мая в Вильнюсе будет проходить организуемый деловым изданием Verslo zinios “Балтийский форум в области инвестиций в недвижимость – 2017” (отель Radisson Blu Hotel Lietuva).

Компании

1. В 13 час. открывается новое совместное подразделение банка Citadele и кафе Caffeine (ТЦ Akropolis).

2. Энергокомпания Litgrid сообщит результаты работы за первый квартал.

3. Собрания акционеров Kraft Foods Lietuva и Вильнюсских теплосетей (Vilniaus silumos tinklai).

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики сообщит апрельские закупочные показатели сельхозпродукции, мартовские изменения цен ан экспортируемые и импортируемые товары, материальные инвестиции за первый квартал.

BNS

Метки: Литва, экономика