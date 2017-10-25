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Анонс основных экономических событий в Литве на 25 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 25, 9:00   |   Комментариев: 0

В 8.05 планируется интервью спикера сейма Виктораса Пранцкетиса радиостанции Ziniu radijas. В 12.30 спикер встретится с членом Палаты Аудита Евросоюза Римантасом Шаджюсом.

В 10.30 Институт свободного рынка Литвы представит на пресс-конференции новейший индекс самоуправлений страны (пресс-центр агентства BNS, Бизнес-центр ТЦ Panorama, 3 этаж, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс).

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетит Игналинскую АЭС.

Комитет по бюджету и финансам сейма рассмотрит проекты бюджетов Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровью на 2018 год.

В 13 час. заседание и совещание правительства.

В 13 час. Комиссии сейма по вопроса энергетики представят проектные показатели Вильнюсской и Каунасской когенерационных электростанций.

В 15.50 час. Комитет по европейским делам сейма вместе с министрами энергетики и иностранных дел Жигимантасом Вайчюнасом и Линасом Линкявичюсом обсудят переговоры по соглашению между Россией, Белоруссией, ЕС о ходе действия Электроэнергетической системы Балтийских стран.

Мебкомбинат Vilniaus baldai опубликует финансовые показатели за 2016-2017 годы.

В 11 час. Департамент статистики обнародует данные о закупках сельхозпродукции, ценах на нее в сентябре, об изменениях цен на экспортированные и импортированные товары в августе.

BNS

Метки: 

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