Экономика
1. В 9 час. начнется выездное заседание правительства в Паланге по вопросам курортных территорий.
2. В 12 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет участие в открытии реконструированнй Аллеи графов Тышкевичей (Паланга).
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики опубликует апрельские показатели розничной торговли и предприятий общественного питания, предприятий по торговле ремонту транспортных средств, показатель заработной платы за первый квартал, показатель занятости, данные о свободных рабочих местах.