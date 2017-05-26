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Анонс основных экономических событий в Литве на 26 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 26, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 9 час. начнется выездное заседание правительства в Паланге по вопросам курортных территорий.

2. В 12 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет участие в открытии реконструированнй Аллеи графов Тышкевичей (Паланга).

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики опубликует апрельские показатели розничной торговли и предприятий общественного питания, предприятий по торговле ремонту транспортных средств, показатель заработной платы за первый квартал, показатель занятости, данные о свободных рабочих местах.

BNS

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