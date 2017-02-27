Анонс основных экономических событий в Литве на 27 февраля

В 9 час. министр экономики Литвы Миндаугас Синкявичюс встретится с главой компании Uber в Балтийских странах Энном Метсаром.

В 11 час. Департамент статистики опубликует показатель материальных инвестиций за четвертый квартал 2016 года, январские изменения в строительном секторе, предварительную оценку согласованного показателя инфляции.

С 27 по 28 февраля министр энергетики Жигимантас Вайчюнас будет находиться в Брюсселе.

Министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас посетит международную выставку пищевой промышленности Gulfood 2017 в Дубае (ОАЭ). В 10 часю встретится с министром ОАЭ по вопросам климатических изменений и окружающей среды Тхани Бин Ахмедом аль-Зеуди, также планирует встретиться с министром окружающей среды, сельского хозяйства и воды Саудовской Аравии Адбуррахманом Абдулом Мохсеном аль-Фадхли.

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BNS

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