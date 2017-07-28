  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.07.31 Текущий номер: N30 (1170) 27 июля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных экономических событий в Литве на 27 июля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 27, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.

3. В 10 час. организуемая банком Citadele и Caffeine пресс-конференция “Потребительские кредиты: какое влияние на стоимость кредита оказывает финансовая дисциплина?”

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики опубликует июльские результаты исследования потребительского мнения, июньские обороты розничной торговли, предприятий общественного питания и торговли моторными транспортными средствами, показатели производства животноводческой продукции за 2016 по самоуправлениям и округам.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿