Экономика
1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.
2. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.
3. В 10 час. организуемая банком Citadele и Caffeine пресс-конференция “Потребительские кредиты: какое влияние на стоимость кредита оказывает финансовая дисциплина?”
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики опубликует июльские результаты исследования потребительского мнения, июньские обороты розничной торговли, предприятий общественного питания и торговли моторными транспортными средствами, показатели производства животноводческой продукции за 2016 по самоуправлениям и округам.