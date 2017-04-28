Анонс основных экономических событий в Литве на 28 апреля

В 9 час оператор терминалов углеводородов Klaipedos nafta на интернет-семинаре представит результаты первого квартала 2017 года.

В 11час. Департамент статистики опубликует предварительную оценку ВВП за первый квартал, уточненную оценку ВВП за четвертый квартал 2017 года, мартовский оборот компаний розничной торговли и общественного питания, оборот компаний торговли моторными средствами, апрельские исследования тенденций в бизнесе и экономических оценок.

В 11.30 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встретится с послом США Энн Холл.

В 13 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с представителями программы Futurepreneurs.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока в Вильнюсе встретится с послами в странах Северной Европы и Балтии.

Компании Utenos trikotazas, INVL Baltic Real Estate, INVL Technology, Apranga, Energijos skirstymo operatorius, Lietuvos energijos gamyba опубликуют результаты первого квартала.

Планируются акционерные собрания Vilkyskiu pienine, Rokiskio suris, Linas, Invalda INVL, Vilniaus silumos tinklai, Axis Industries, Inter RAO Lietuva, AviaAM Leasing и Avia Solutions Group.

BNS

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