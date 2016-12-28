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Анонс основных экономических событий в Литве на 28 декабря

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 28, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 9 час. Форум профессионалов глобальной Литвы “Глобальная Литва – код прогресса государства” (отель Kempinski Hotel Cathedral Square, Вильнюс).

2. В 10 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встречается с президентом Литовской ассоциации промышленников Робертасом Даргисом.

3. В 13 час. заседание и совещание правительства.

Статистика

1. Департамент статистики обнародует данные об обороте розничной торговли и предприятий общественного питания, предприятий по торговле и ремонту моторных транспортных средств, результаты исследования мнения потребителей.

BNS

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