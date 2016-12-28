Анонс основных экономических событий в Литве на 28 декабря

Экономика
1. В 9 час. Форум профессионалов глобальной Литвы “Глобальная Литва – код прогресса государства” (отель Kempinski Hotel Cathedral Square, Вильнюс).
2. В 10 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встречается с президентом Литовской ассоциации промышленников Робертасом Даргисом.
3. В 13 час. заседание и совещание правительства.
Статистика
1. Департамент статистики обнародует данные об обороте розничной торговли и предприятий общественного питания, предприятий по торговле и ремонту моторных транспортных средств, результаты исследования мнения потребителей.
Метки: Анонс, Литва, экономика