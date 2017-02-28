Анонс основных экономических событий в Литве на 28 февраля

В 12.30 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с американскими бизнесменами (гостиница Radisson Blu Royal Astorija, Вильнюс), в 15 час. встретится с главой представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдасом Пранцкетисом.

Министр окружающей среды Кястутис Навицкас в Брюсселе примет участие в заседании Совета по окружающей среде Евросоюза, на котором планируется обсудить требование Литвы остановить строительство БелАЭС.

В 9.30 час. планируется заседание Комиссии по вопросам энергетики и цен.

Департамент статистики в 11 час. опубликует оборот компаний розничной торговли в январе, февральские результаты исследований экономических оценок и тенденций в бизнесе.

В 14 час. министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис посетит Вильнюсский аэропорт.

Компании Apranga, Grigeo Grigiskes, Energijos skirstymo operatorius, Lietuvos energijos gamyba, Utenos trikotazas, Siauliu bankas, Vilniaus degtine, Vilkyskiu pienine и прочие сообщат результаты работы за 2016 год.

BNS

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