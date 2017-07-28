В 9.30 час. премьер Саулюс Сквярнялис начнет посещение Вилкавишского района.
В 9 час. ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai откроет представительство в Клайпеде (гостиница Ibis Styles Aurora Klaipėda).
В 10 час. министр финансов Вилюс Шапока посетит Государственную налоговую инспекцию.
В 11 час. Департамент статистики опубликует предварительную оценку инфляции в июле, рассчитанную по гармонизированному индексу потребительских цен, июльские результаты исследования тенденций бизнеса и экономических оценок, июньские изменения в строительном секторе.
В 14 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас в Клайпеде представит актуальные вопросы сельскохозяйственного сектора и рыбоводства, результаты использования помощи ЕС (ул. Пилес 4).
Компании Apranga и Rokiskio suris сообщат результаты работы за первое полугодие.