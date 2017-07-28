  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.07.31 Текущий номер: N30 (1170) 27 июля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных экономических событий в Литве на 28 июля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 28, 9:00   |   Комментариев: 0

В 9.30 час. премьер Саулюс Сквярнялис начнет посещение Вилкавишского района.

В 9 час. ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai откроет представительство в Клайпеде (гостиница Ibis Styles Aurora Klaipėda).

В 10 час. министр финансов Вилюс Шапока посетит Государственную налоговую инспекцию.

В 11 час. Департамент статистики опубликует предварительную оценку инфляции в июле, рассчитанную по гармонизированному индексу потребительских цен, июльские результаты исследования тенденций бизнеса и экономических оценок, июньские изменения в строительном секторе.

В 14 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас в Клайпеде представит актуальные вопросы сельскохозяйственного сектора и рыбоводства, результаты использования помощи ЕС (ул. Пилес 4).

Компании Apranga и Rokiskio suris сообщат результаты работы за первое полугодие.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿