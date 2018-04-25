Новости

Анонс основных экономических событий в Литве на 28 июня

Экономика

1. В 8.07 интервью министра финансов Вилюса Шапоки радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.

3. В 10 час. пресс-конференция о тенденциях рынка пассажирских перевозок Литвы и Балтийских стран.

4. Открывается Национальный цент общих функций.

 Сейм

1. На пленарном заседании сейма продолжится слушание предложенных правительством реформ.

2. В 13 час. «правительственный час» в сейме.

Статистика

1. Департамент статистики обнародует статистику банкротств предприятий за прошлый год, изменения цен в строитель

BNS

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