Анонс основных экономических событий в Литве на 28 июня

Экономика
1. В 8.07 интервью министра финансов Вилюса Шапоки радиостанции Ziniu radijas.
2. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.
3. В 10 час. пресс-конференция о тенденциях рынка пассажирских перевозок Литвы и Балтийских стран.
4. Открывается Национальный цент общих функций.
Сейм
1. На пленарном заседании сейма продолжится слушание предложенных правительством реформ.
2. В 13 час. «правительственный час» в сейме.
Статистика
1. Департамент статистики обнародует статистику банкротств предприятий за прошлый год, изменения цен в строитель