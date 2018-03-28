Экономика
1. В 8.07 интервью председателя сейма Виктораса Пранцкетиса радиостанции Ziniu radijas.
2. В 9 час. срочное заседание Комиссии по ценам.
3. В 9 час. начинается пятый Форум социального предпринимательства.
5. В 13 час. заседание и совещание правительства.
Компании
1. В 10 час. компания по развитию недвижимости Hanner представляет отель Courtyard by Marriott и его нынешний статус оборудованности.
2. В 10 час. INVL Asset Management на пресс-конференции представит индекс инвестиций Литвы.
3. Telia Lietuva обнародует аудированный отчет за 2017 год.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует результаты исследования мнения потребителей, февральский оборот розничной торговли и предприятий общепита.
Метки: Литва