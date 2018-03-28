  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.03.28 Текущий номер: N12 (1204) 22 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Анонс основных экономических событий в Литве на 28 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 03 28, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.07 интервью председателя сейма Виктораса Пранцкетиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9 час. срочное заседание Комиссии по ценам.

3. В 9 час. начинается пятый Форум социального предпринимательства.

5. В 13 час. заседание и совещание правительства.

Компании

1. В 10 час. компания по развитию недвижимости Hanner представляет отель Courtyard by Marriott и его нынешний статус оборудованности.

2. В 10 час. INVL Asset Management на пресс-конференции представит индекс инвестиций Литвы.

3. Telia Lietuva обнародует аудированный отчет за 2017 год.

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики обнародует результаты исследования мнения потребителей, февральский оборот розничной торговли и предприятий общепита.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿