Анонс основных экономических событий в Литве на 29 декабря

Экономика
1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.
2. В 9 час. интервью министра экономики Бронюса Маркаускаса Литовскому радио, в 13 час. министр встречается с директором Национального платежного агентства Эрикасом Беронтасом.
3. В 13 час. “правительственный час” в сейме.
Компании
1. Собрание акционеров молокоперерабатывающей компании Zemaitijos pienas – намечается отменить принятые в конце августа решения о делистинге предприятия.
Статистика
1. Департамент статистики обнародует изме
Метки: Анонс, Литва, экономика