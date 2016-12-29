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Анонс основных экономических событий в Литве на 29 декабря

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 29, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9 час. интервью министра экономики Бронюса Маркаускаса Литовскому радио, в 13 час. министр встречается с директором Национального платежного агентства Эрикасом Беронтасом.

3. В 13 час. “правительственный час” в сейме.

Компании

1. Собрание акционеров молокоперерабатывающей компании Zemaitijos pienas – намечается отменить принятые в конце августа решения о делистинге предприятия.

Статистика

1. Департамент статистики обнародует изме

BNS

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