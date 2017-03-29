Экономика
1. В 10 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис примет участие в прямой конференции портала Delfi.
2. В 10 час. завтрак с прессой банка DNB “Редко населенная Литва: проблемы депопуляции и их влияние на рынок недвижимости “.
3. В 13 час. заседание и совещание правительства.
4. В 15 час. вице-министр транспорта Паулюс Мартинкус встречается с представителями профсоюзов железнодорожников Литвы.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует результаты исследования мнений потребителей за март.
Метки: Анонс, Литва, экономика