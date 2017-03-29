  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.29 Текущий номер: N12 (1152) 23 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных экономических событий в Литве на 29 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 29, 10:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 10 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис примет участие в прямой конференции портала Delfi.

2. В 10 час. завтрак с прессой банка DNB “Редко населенная Литва: проблемы депопуляции и их влияние на рынок недвижимости “.

3. В 13 час. заседание и совещание правительства.

4. В 15 час. вице-министр транспорта Паулюс Мартинкус встречается с представителями профсоюзов железнодорожников Литвы.

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики обнародует результаты исследования мнений потребителей за март.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿