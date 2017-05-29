В 10 час. начнется совещание правительства.
В 10.30 в Вильнюсе начнется завершающее мероприятие программы сотрудничества Литвы и Швейцарии – открытая дискуссия “Чему научило партнерство Литвы и Швейцарии?” (Купеческий клуб, пр. Гядиминаса 35).
В 11 час. Департамент статистики опубликует результаты майского исследования потребительского мнения, статистку сектора услуг за первый квартал.
Вильнюсские теплосети Vilniaus silumos tinklai и энергокомпания Lietuvos energija подпишут договор о сотрудничестве.