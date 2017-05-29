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Анонс основных экономических событий в Литве на 29 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 29, 10:00   |   Комментариев: 0

В 10 час. начнется совещание правительства.

В 10.30 в Вильнюсе начнется завершающее мероприятие программы сотрудничества Литвы и Швейцарии – открытая дискуссия “Чему научило партнерство Литвы и Швейцарии?” (Купеческий клуб, пр. Гядиминаса 35).

В 11 час. Департамент статистики опубликует результаты майского исследования потребительского мнения, статистку сектора услуг за первый квартал.

Вильнюсские теплосети Vilniaus silumos tinklai и энергокомпания Lietuvos energija подпишут договор о сотрудничестве.

BNS

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