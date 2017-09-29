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Анонс основных экономических событий в Литве на 29 сентября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 09 29, 9:00   |   Комментариев: 0

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис посетит город Укрмерге и вильнюсский микрорайон Науйои-Вильня.

В 10 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетит диспетческую энергокомпании Energijos skirstymo operatorius.

В 10 час. планируется всеобщее собрание акционеров Lietuvos energijos gamyba (LEG).

В 11 час. Департамент статистики опубликует результаты сентябрьских исследований тенденций бизнеса и экономических оценок, показатель прямых иностранных инвестиций, статистику членства в международных организациях за 2016 год.

В 13 час. планируется всеобщее собрание акционеров энергокомпании Energijos skirstymo operatorius (ESO).

Компании ESO и LEG опубликуют показатели выручки за 8 месяцев и EBITDA.

BNS

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