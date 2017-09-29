Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис посетит город Укрмерге и вильнюсский микрорайон Науйои-Вильня.
В 10 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетит диспетческую энергокомпании Energijos skirstymo operatorius.
В 10 час. планируется всеобщее собрание акционеров Lietuvos energijos gamyba (LEG).
В 11 час. Департамент статистики опубликует результаты сентябрьских исследований тенденций бизнеса и экономических оценок, показатель прямых иностранных инвестиций, статистику членства в международных организациях за 2016 год.
В 13 час. планируется всеобщее собрание акционеров энергокомпании Energijos skirstymo operatorius (ESO).
Компании ESO и LEG опубликуют показатели выручки за 8 месяцев и EBITDA.
Метки: Литва