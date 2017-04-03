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Анонс основных экономических событий в Литве на 3 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 03, 9:00   |   Комментариев: 0

В 8 час. планируется встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и премьер-министра Саулюса Сквярнялиса.

В 9 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встретится с представителями китайского государственного молокозавода Sanyuan.

В 13 час. премьер-министр Салюс Сквярнялис примет участие в он-лайн конференции портала 15min.lt.

В 11.30 председатель правления Банка Литвы (Центобанка) Витас Василяускас представил выпускаемую в оборот банкноту в 50 евро нового дизайна.

Компания торговли одеждой Apranga опубликует показатель продаж за март.

Аукцион правительственных ценных бумаг.

BNS

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