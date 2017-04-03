В 8 час. планируется встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и премьер-министра Саулюса Сквярнялиса.
В 9 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встретится с представителями китайского государственного молокозавода Sanyuan.
В 13 час. премьер-министр Салюс Сквярнялис примет участие в он-лайн конференции портала 15min.lt.
В 11.30 председатель правления Банка Литвы (Центобанка) Витас Василяускас представил выпускаемую в оборот банкноту в 50 евро нового дизайна.
Компания торговли одеждой Apranga опубликует показатель продаж за март.
Аукцион правительственных ценных бумаг.
Метки: Анонс, Литва, экономика