Анонс основных экономических событий в Литве на 3 марта

Экономика

1. В 8.15 президент Даля Грибаускайтк встретится с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

2. В 8.30 час. в сейме начнется международная конференция “Литовский проект: структурные реформы, поощряющие инвестиции и рост”.

3. В Литве находится с визитом вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис, ответственный за евро и социальный диалог, финансовую стабильность, финансовые услуги и союз рынков капитала. В 10.45 в сейме состоится пресс-конференция с участием зампредседателя ЕК В. Домбровскис, члена ЕК, ответственного за здравоохранение и безопасность продовольствия Витяниса Андрюкайтиса, министра образования и науки Юргиты Пятраускене, министра экономики Миндаугаса Синкявичюса и др.

4. В 11.30 председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

5. Преьмер-министр Саулюс Сквярнялис в 13 час. встретится с заместителем председателя Еврокомиссии В. Домбровскисом.

6. В 14 час. министр финансов Вилюс Шапока и вице-министр Лорета Маскалёвене встречаются с В.Домбровскисом. На встрече будут обсуждаться экономическая ситуация в ЕС, союз рынков капитала, вопросы финансовых рынков и финансовых технологий, будущее еврозоны.

BNS

Метки: Анонс, Литва, экономика