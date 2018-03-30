Премьер Литвы Саулюс Сквярнилис в Висагинасе встретится с представителями местных органов власти и бизнеса.
Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс в Мажейкяй встретится с представителями местных органов власти и бизнеса.
В 11 час. Департамент статистики обнародует мартовские результаты исследования тенденций в предпринимательстве и экономических оценок, прямые зарубежные инвестиции и данные международной торговли услугами за 4-ый квартал прошлого года.
Компании Lietuvos energija, Energijos skirstymo operatorius и Lietuvos energijos gamyba обнародуют предварительные результаты выручки и EBITDA за январь-февраль.
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