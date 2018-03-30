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Анонс основных экономических событий в Литве на 30 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 03 30, 9:00   |   Комментариев: 0

Премьер Литвы Саулюс Сквярнилис в Висагинасе встретится с представителями местных органов власти и бизнеса.

Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс в Мажейкяй встретится с представителями местных органов власти и бизнеса.

В 11 час. Департамент статистики обнародует мартовские результаты исследования тенденций в предпринимательстве и экономических оценок, прямые зарубежные инвестиции и данные международной торговли услугами за 4-ый квартал прошлого года.

Компании Lietuvos energija, Energijos skirstymo operatorius и Lietuvos energijos gamyba обнародуют предварительные результаты выручки и EBITDA за январь-февраль.

BNS

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