Анонс основных экономических событий в Литве на 30 мая

В 9 час. в Вильнюсе начнется конференция “Конкуренция и публичные закупки – вместе или раздельно?”, которую организуют адвокатская контора Sorainen, Совет по конкуренции и Служба публичных закупок (гостиница Radisson Blu Royal Astorija Hotel).

В 9 час. начнется дискуссия “Налогоплательщики: вчера, сегодня и завтра”, которую организует Государственная налоговая инспекция.

В 9.30 в сейме начнется пресс-конференция Литовского Союза крестьян и зеленых по поводу нового Трудового кодекса.

В 11 час. Департамент статистики сообщит изменения в строительном секторе за перель, предварительную оценку инфляции в мае, статистику потребления алкоголя и табака в 2016 году.

С 30 по 31 мая в Каунасе состоится XIII-ый Литовско-белорусский экономический форум (ул. Баршауско 59).

Компания Invalda INVL опубликует результаты работы за первый квартал 2017 года.

BNS

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