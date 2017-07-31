Анонс основных экономических событий в Литве на 31 июля

В 9 час. оператор терминалов углеводородов Klaipėdos nafta представит на интернет-семинаре результаты работы в первом полугодии.

В 11 час. в Вильнюсе открывается первая стоянка Park & Ride, на которой водители могут оставить свои автомобили и продолжить поездку в центр города на общественном транспорте (ул. Укмергес 246).

В 11 час. Департамент статистики опубликует оценку внутреннего валового продукта за второй квартал и уточненную оценку за первый квартал.

Компании Energijos skirstymo operatorius и Lietuvos energijos gamyba опубликуют предварительные показатели выручки за первое полугодие и показатель EBITDA.

Компании Energijos skirstymo operatorius, Lietuvos energijos gamyba, K2 LT, Utenos trikotazas, Klaipedos nafta опубликуют промежуточные результаты полугодия.

BNS

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