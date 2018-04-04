Экономика
1. В 9 час. премьер Саулюс Сквярнялис встречается с послом Китая Шень Джифеем.
2. В 13 час. заседание и совещание правительства.
3. 4-6 апреля в Литве будет находиться делегация членов Комитета по бюджетному контролю Европарламента.
Сейм
1. В 10.30 выездное заседание парламентских комитетов По экономике и По бюджету и финансам в Банк Литвы.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует дефицит и долг властного сектора за прошлый год.
Компании
1. Vilniaus baldai сообщит результаты за первое полугодие финансового года.
Метки: Литва