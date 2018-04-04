  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.04.04 Текущий номер: N13 (1205) 29 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Анонс основных экономических событий в Литве на 4 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 04, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 9 час. премьер Саулюс Сквярнялис встречается с послом Китая Шень Джифеем.

2. В 13 час. заседание и совещание правительства.

3.  4-6 апреля в Литве будет находиться делегация членов Комитета по бюджетному контролю Европарламента.

Сейм

1. В 10.30 выездное заседание парламентских комитетов По экономике и По бюджету и финансам в Банк Литвы.

Статистика

1.  В 11 час. Департамент статистики обнародует дефицит и долг властного сектора за прошлый год.

Компании

1. Vilniaus baldai сообщит результаты за первое полугодие финансового года.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿