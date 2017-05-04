  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.05.04 Текущий номер: N18 (1158) 4 мая
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных экономических событий в Литве на 4 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 04, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1 . Премьер Саулюс Сквярнялис вместе с министром финансов Вилюсом Шапокой представят предложения в налоговой сфере, призванные поощрять развитие инноваций и создавать благоприятные для них условия в Евросоюзе.

2. В 9 час. министр эконосмики Литвы Миндаугас Синкявичюс встретится с заместителем директора Фонда евроинвестиций Роджером Хавенитом.

3. В 10 час. в сейме планируется принятие закона о лоббистской деятельности.

4. В 13.30 час начнется конференция “Инвестиции структурных фондов ЕС для реновации жилья”, которую организует Минфин.

5. В 14 час. члены парламентской фракции партии “Порядок и справедливость” встречаются с министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтисом, чтобы обсудить положения проекта Трудового кодекса и нынешнюю недействующую систему защиты прав ребенка.

6. В 15 час. “правительственный час” в сейме.

7. Работу в Литве начнет миссия Европейского департамента МВФ, она будет работать в Литве 4-15 мая.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿