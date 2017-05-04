Экономика
1 . Премьер Саулюс Сквярнялис вместе с министром финансов Вилюсом Шапокой представят предложения в налоговой сфере, призванные поощрять развитие инноваций и создавать благоприятные для них условия в Евросоюзе.
2. В 9 час. министр эконосмики Литвы Миндаугас Синкявичюс встретится с заместителем директора Фонда евроинвестиций Роджером Хавенитом.
3. В 10 час. в сейме планируется принятие закона о лоббистской деятельности.
4. В 13.30 час начнется конференция “Инвестиции структурных фондов ЕС для реновации жилья”, которую организует Минфин.
5. В 14 час. члены парламентской фракции партии “Порядок и справедливость” встречаются с министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтисом, чтобы обсудить положения проекта Трудового кодекса и нынешнюю недействующую систему защиты прав ребенка.
6. В 15 час. “правительственный час” в сейме.
7. Работу в Литве начнет миссия Европейского департамента МВФ, она будет работать в Литве 4-15 мая.
Метки: Анонс, Литва, экономика