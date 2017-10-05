Экономика
1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.
2. В 9 час. начинается организуемая Банком Литвы экономическая конференция “Неравенство доходов в Литве”. В 10.10 краткая пресс-конференция председателя правления БЛ Витаса Василяускаса, министра финансов Вилюса Шапоки и советника министра социальной защиты и труда Ромаса Лазутки.
3. В 10 час. министр транспорта Рокас Масюлис участвует в церемонии открытия нового логистического центра логистического предприятия Rhenus Svoris. В 13.40 министр транспорта встречается с министром промышленности и торговли Иордании Ярубом Куданом.
4. В 10 час. деловой завтрак на тему “Черный лебедь” на рынке недвижимости: могут ли угрозы скандинавского рынка недвижимости отразиться на нашем рынке”.
5. В Вильнюсе проходит 5-ый семинар по газовому рынку “Развитие регионального рынка газа”.
6. 5-8 октября в Вильнюсе проходит выставка “Мебель. Интерьер. Дизайн – 2017”.
Метки: Литва