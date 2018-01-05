Анонс основных экономических событий в Литве на 5 января

Экономика

1. Премьер Саулюс Сквярнялис посетит Мажейкяй. В 11 час. он встретится с представителями предпринимательских кругов и местных властей Мажейкского района; в 12 час. будут сделаны комментарии для СМИ; в 13.15 премьер посетит компанию Orlen Lietuva.

2. В 10 час. завтрак со СМИ “Рынок жилья с приходом 2018 года: цены, доступность, устойчивость к вызовам.

3. В 11 час. одна из крупнейших в Литве групп сельхозпредприятий Agrokoncernas на пресс-конференции ответит на поднимаемые в публичном пространстве вопросы о деятельности концерна (конференц-зал агентства новостей BNS, бизнес-центр ТЦ Panorama, 3 этаж, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс).

BNS

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