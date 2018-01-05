  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.01.05 Текущий номер: N52 (1192) 28 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Анонс основных экономических событий в Литве на 5 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 05, 10:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. Премьер Саулюс Сквярнялис посетит Мажейкяй. В 11 час. он встретится с представителями предпринимательских кругов и местных властей Мажейкского района; в 12 час. будут сделаны комментарии для СМИ; в 13.15 премьер посетит компанию Orlen Lietuva.

2. В 10 час. завтрак со СМИ “Рынок жилья с приходом 2018 года: цены, доступность, устойчивость к вызовам.

3. В 11 час. одна из крупнейших в Литве групп сельхозпредприятий Agrokoncernas на пресс-конференции ответит на поднимаемые в публичном пространстве вопросы о деятельности концерна (конференц-зал агентства новостей BNS, бизнес-центр ТЦ Panorama, 3 этаж, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс).

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿