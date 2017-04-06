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Анонс основных экономических событий в Литве на 6 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 06, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.05 интервью министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги радиостанции Ziniu radijas.

2. Swedbank представит новое экономическое обозрение.

3. В 15 час. начнется “правительственный час” в сейме.

Рынки

1. В 9.30 час. начнется заседание Комиссии по контролю над энергетикой и ценами.

Компании

1. В 10.30 гендиректор компании Maxima Кристина Мейде на пресс-конференции представит результаты опроса покупателей.

2. В 11 час. планируется собрание акционеров водочного завода Vilniaus degtine.

3. Переработчик молока Rokiskio suris опубликует аудированные показатели работы за 2016 год.

BNS

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