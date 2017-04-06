Экономика
1. В 8.05 интервью министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги радиостанции Ziniu radijas.
2. Swedbank представит новое экономическое обозрение.
3. В 15 час. начнется “правительственный час” в сейме.
Рынки
1. В 9.30 час. начнется заседание Комиссии по контролю над энергетикой и ценами.
Компании
1. В 10.30 гендиректор компании Maxima Кристина Мейде на пресс-конференции представит результаты опроса покупателей.
2. В 11 час. планируется собрание акционеров водочного завода Vilniaus degtine.
3. Переработчик молока Rokiskio suris опубликует аудированные показатели работы за 2016 год.
Метки: Анонс, Литва, экономика