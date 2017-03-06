В 8 час. президент Литвы Даля Грибаускайте встретитя с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.
В 11 час. в сейме планируется пресс-конференция Комитета по аудиту и Госконтроля.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис отправится с визитом в Швецию. В 15.15 час. встретится с шведским коллегой Стефаном Лофвеном.
Министр сельского хозяйства Литвы Брониюс Маркаускас в Брюсселе примет участие в заседании Совета по сельскохозяйственным делам и рыбоводству.
Вице-министр экономики Ругиле Андзюкявичюте-Бузе в Мюнхене (Германия) примет участие в экономическом форуме “Диалог Германии и Балтийских стран”.
Планируется аукцион правительственных ценных бумаг.
Метки: Анонс, Литва, экономика