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Анонс основных экономических событий в Литве на 6 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 06, 9:00   |   Комментариев: 0

В 8 час. президент Литвы Даля Грибаускайте встретитя с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.

В 11 час. в сейме планируется пресс-конференция Комитета по аудиту и Госконтроля.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис отправится с визитом в Швецию. В 15.15 час. встретится с шведским коллегой Стефаном Лофвеном.

Министр сельского хозяйства Литвы Брониюс Маркаускас в Брюсселе примет участие в заседании Совета по сельскохозяйственным делам и рыбоводству.

Вице-министр экономики Ругиле Андзюкявичюте-Бузе в Мюнхене (Германия) примет участие в экономическом форуме “Диалог Германии и Балтийских стран”.

Планируется аукцион правительственных ценных бумаг.

BNS

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