Анонс основных экономических событий в Литве на 7 апреля

В 9 час. в сейме начнется конференция на тему конкуренции в секторе производства теплоэнергии.
В 11 час. министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас в Укмерге примет участие в отчетной Генассамблее владельцев лесов Литвы.
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока в Валетте (на Мальте) примет участие в неформальной встрече министров финансов и экономики зоны евро.
В 11 час. Департамент статистики обнародует февральские показатели внешней торговли.
Переработчик молока Vilkyskiu pienine опубликует результаты за 2016 год, после аудита.
Метки: Анонс, Литва, экономика