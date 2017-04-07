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Анонс основных экономических событий в Литве на 7 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 07, 9:00   |   Комментариев: 0

В 9 час. в сейме начнется конференция на тему конкуренции в секторе производства теплоэнергии.

В 11 час. министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас в Укмерге примет участие в отчетной Генассамблее владельцев лесов Литвы.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока в Валетте (на Мальте) примет участие в неформальной встрече министров финансов и экономики зоны евро.

 В 11 час. Департамент статистики обнародует февральские показатели внешней торговли.

Переработчик молока Vilkyskiu pienine опубликует результаты за 2016 год, после аудита.

BNS

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