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Анонс основных экономических событий в Литве на 7 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 07, 9:00   |   Комментариев: 0

В 14 час. планируется заседание Трехстороннего совета.

В 15 час. министр финансов Вилюс Шапока встретится с представителями Литовской ассоциации частного капитала.

В 15 час. госконтролер Арунас Дулькис встретится с министром сельского хозяйства Бронюсом Маркаускасом.

В 9 час. начнется годовая конференция Литовской девелоперской ассоциации (гостиница Radisson Blu Lietuva, Вильнюс).

В 11 час. банк SEB bankas представит проведенное в третий раз исследование готовности к пенсии жителей Балтийских стран.

BNS

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