В 14 час. планируется заседание Трехстороннего совета.
В 15 час. министр финансов Вилюс Шапока встретится с представителями Литовской ассоциации частного капитала.
В 15 час. госконтролер Арунас Дулькис встретится с министром сельского хозяйства Бронюсом Маркаускасом.
В 9 час. начнется годовая конференция Литовской девелоперской ассоциации (гостиница Radisson Blu Lietuva, Вильнюс).
В 11 час. банк SEB bankas представит проведенное в третий раз исследование готовности к пенсии жителей Балтийских стран.
Метки: Анонс, Литва, экономика