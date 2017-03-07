В 8.05 час. советник президента Литвы Дали Грибаускайте по вопросам внутренней политики Миндаугас Линге даст интервью радиостанции Ziniu radijas.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.15 даст интервью радиостанции LRT.
C 10 час. в заседании фракции оппозиционных консерваторов в сейме примет участие министр финансов Вилюс Шапока.
В 14 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс примет участие в заседании президиума Конфедерации работодателей Литвы.
В 10 час. оператор компаний по передаче газа и электроэнергии Epso-G представит стратегию деятельности на 2017-2021 годы (Литовская нацбиблиотека им. М.Мажвидаса).
В 11.30 час. на пресс-конференции в вильнюсском ресторане Panama Food Garden будет представлены результаты деятельности дочернего предприятия эстонской компании Eesti Energia в Литве Enefit.
В 10 час. телекоммуникационная компания Bitė Lietuva вместе с муниципальной транспортной компанией Вильнюса Susisiekimo paslaugos и Литовской дирекцией автодорог представят технологии, которые призваны улучшить ситуацию на дорогах страны (Вильнюсская мэрия, пр. Конституции 3).
Метки: Анонс, Литва, экономика