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Анонс основных экономических событий в Литве на 7 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 07, 10:00   |   Комментариев: 0

В 8.05 час. советник президента Литвы Дали Грибаускайте по вопросам внутренней политики Миндаугас Линге даст интервью радиостанции Ziniu radijas.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.15 даст интервью радиостанции LRT.

C 10 час. в заседании фракции оппозиционных консерваторов в сейме примет участие министр финансов Вилюс Шапока.

В 14 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс примет участие в заседании президиума Конфедерации работодателей Литвы.

В 10 час. оператор компаний по передаче газа и электроэнергии Epso-G представит стратегию деятельности на 2017-2021 годы (Литовская нацбиблиотека им.  М.Мажвидаса).

В 11.30 час. на пресс-конференции в вильнюсском ресторане Panama Food Garden будет представлены результаты деятельности дочернего предприятия эстонской компании Eesti Energia в Литве Enefit.

В 10 час. телекоммуникационная компания Bitė Lietuva вместе с муниципальной транспортной компанией Вильнюса Susisiekimo paslaugos и Литовской дирекцией автодорог представят технологии, которые призваны улучшить ситуацию на дорогах страны (Вильнюсская мэрия, пр. Конституции 3).

BNS

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