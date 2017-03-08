В 10 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс примет представителей производителя удобрений Achema.
В 10 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встретится с гендиректором Каунасской Термофикационной станции Эвалдасом Паулавичюсом. В 16 час. встретится с гендиректором энергокомпании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Далей Андрулёнене.
В 10.30 в вильнюсском выставочном центре Litexpo начнется конференция “Когда в Литву попадет янтарное сырье из России?”.
В 11 час. Департамент статистики опубликует февральские изменения цен на потребительские товары и услуги.
В 13 час. начнется заседание и совещание правительства.
В 13 час. НПО организуют гражданскую акцию протеста против непрозрачной реформы лесного хозяйства.
Метки: Анонс, Литва, экономика