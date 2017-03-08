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Анонс основных экономических событий в Литве на 8 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 08, 10:00   |   Комментариев: 0

В 10 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс примет представителей производителя удобрений Achema.

В 10 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встретится с гендиректором Каунасской Термофикационной станции Эвалдасом Паулавичюсом. В 16 час. встретится с гендиректором энергокомпании Energijos skirstymo operatorius (ESO)  Далей Андрулёнене.

В 10.30 в вильнюсском выставочном центре Litexpo начнется конференция “Когда в Литву попадет янтарное сырье из России?”.

В 11 час. Департамент статистики опубликует февральские изменения цен на потребительские товары и услуги.

В 13 час.  начнется заседание и совещание правительства.

В 13 час. НПО организуют гражданскую акцию протеста против непрозрачной реформы лесного хозяйства.

BNS

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