Анонс основных экономических событий в Литве на 8 мая

В 13 час. начнется пресс-конференция литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai о работах по восстановлению железнодорожного полотна у станции в Паняряй.

В 14.30 премьер Саулюс Сквярнялис примет участие во встрече премьеров Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Таллине. В 15.50 планируется совместная пресс-конференция премьеров. В 16.22 планируется встреча с премьером Польше Беатой Шидло. В 18 час. посетит Палдиски, где планируется строительство терминала сжиженного природного газа.

Банк Siauliu bankas и производитель ДВП и гигиенической бумаги Grigeo опубликуют результаты работы в первом квартале.

BNS

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