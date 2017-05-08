В 13 час. начнется пресс-конференция литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai о работах по восстановлению железнодорожного полотна у станции в Паняряй.
В 14.30 премьер Саулюс Сквярнялис примет участие во встрече премьеров Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Таллине. В 15.50 планируется совместная пресс-конференция премьеров. В 16.22 планируется встреча с премьером Польше Беатой Шидло. В 18 час. посетит Палдиски, где планируется строительство терминала сжиженного природного газа.
Банк Siauliu bankas и производитель ДВП и гигиенической бумаги Grigeo опубликуют результаты работы в первом квартале.
Метки: Анонс, Литва, экономика
Леонид Леонов давным-давно думал над этими вопросами. В своём романе “Лес” и ответ дал.Вырубая деревья, изводя птиц, люди уничтожают себя. Понимать это дано не всем. Не переживайте так! Бесполезно.
Так вот, интересно мне: когда, это кончится? Лесу, конечно, не выжить, он закончится скоро! Сахара, тому свидетель. Когда закончится это преступление против людей и страны?
Ну, а ужас, тоже понятен: на носу “ядерная зима”, а нам, печки топить будет нечем!
Извините, что получился “перевертыш” с текстом.
“очень умные”, обозвали “окружающей средой”! А для чего? В надежде, что за средой, придет четверг со своим дождиком? Ну, так многие, этого дождика, так и не дождались! Насколько мне не изменяет моя проржавевшая память, в свое время, в нацистском “Гитлерюгенде”, детей специально водили на скотобойни, чтобы они “привыкали к виду крови”!? Если рассматривать такую, публичную вырубку деревьев, как первый шаг, то аналогия напрашивается сама.
До птиц ли в такой ситуации? Тем более, что они, такие “вредные”, “птичий грипп” разносят!
Кто-то пилит деревья и приторговывает дровишками, а кто-то (рационализаторы), сразу, “пилят” деньги!
На кой черт нужен этот лес, если народ из Литвы разбегается? Кому? “Зеленым”? Так они уже добрались до власти! Куда уж дальше!
Но, существует еще один аспект этой проблемы, чисто психологический. Люди привыкают убивать беззащитных и беспомощных! Как можно защитить деревья, если их вырубка идет чуть ли не под руководством тех, кто обязан своей грудью защищать природу? А главное: все это видят дети! Попробуйте, потом, убедить их в том, что надо беречь природу, которую, “очень умные”,…
птицы?)
Конечно, допускаю, что есть и другие объяснения. Я не делал специального опроса. Но, совершенно случайно, узнал, что на месте вырубленных деревьев посадили саженцы, каждый,стоимостью … 400 евро? И вот тут, я вспомнил два основных постулата обработки информации:
1. Что бы вам ни говорили, вам, все равно, не говорят всю правду!
2. О чем бы ни шла речь, речь, все равно, идет о деньгах!
Все стало на свои места.
Вот так корни пошли! Раньше, не ломали, а сейчас… Видать, корни-монстры напали на города!
5. Наличие большого количества деревьев задерживает ветер и мешает работе ветрогенераторов!?
Не летал на уровне “пропеллеров”, не Карлсон, не знаю! Хотя, существует мнение, что климат в Западной Литве сильно изменился после того, как на территории Дании и на юге Швеции, были уничтожены, так называемые, “корабельные” сосны! И ветры со стороны теплого течения Гольфстрим превратили Западную Литву в подобие Великобритании.(Вероятно, именно, по этому ветру и потянулся народ из Литвы, как перелетные…
Придется запасаться средствами самообороны, а там и до гражданской войны рукой подать!
3. Ветки деревьев могут упасть на голову людям и, прежде всего, детям! Срубить!
Пожалуй, самое логичное объяснение, если бы не вырубка кустарников. Но, устранение угрозы со стороны веток, вовсе не означает, что надо рубить все под корень!
4. Корни деревьев угрожают подземным коммуникациям! Срубить!
Прекрасное объяснение для коммунальщиков!
Пропало электричество, нарушилось водоснабжение – корень виноват! Скорее всего, “квадратный” корень разрушил своей гранью кабель или трубу! Вот так корни пошли!…
Конечно, аппетит приходит во время еды! Пытался выяснить причины такой вырубки и понял, что выяснить что-то у неадекватных людей – себе дороже! “Популярные” объяснения:
1. Деревья загораживают солнце людям, живущим на нижних этажах. Срубить!
А что дальше? Начнут взрывать высокие дома, которые, тоже загораживают солнце, только, уже всем этажам домов-коротышек?
2. Деревья вызывают аллергию у людей! Срубить!
А что дальше? Закончатся деревья, эти люди будут обосновывать свою аллергию соседями?
Тогда, городские вороны станут “людоедами”, ну, в лучшем случае: собако-кошкоедами! Но, это, так, “лирическое” отступление от темы. Из посещений лесов ранее, сделал вывод, что углубляться в “чащу” более десяти метров, не следует! Во-первых, чащи, уже нет! А во-вторых, в рукотворном “буреломе” можно запросто сломать ноги и столкнуться уже с медицинской проблемой. Из нынешних наблюдений, уже за городскими “древесными” насаждениями, сделал вывод, что лес в сельской местности, заканчивается, если, уже не закончился! Началась массовая вырубка деревьев и даже кустов в городе!? Конечно,…
Лес рубят – щепки летят!
С интересом и ужасом наблюдаю, как “вырубают” Литву!? К сожалению, давно не перемещался по Литве, но по косвенным фактам, вижу, что лес в Литве, стал “врагом № раз или два”! В общем, однозначный номер. Мимо дома, безостановочно, везут спиленный лес в сторону порта Клайпеда. Лесные птицы переместились в города на радость городским воронам. Лесные птицы не имеют опыта гнездования в городе и содержимое их гнезд становится легкой добычей местных ворон. В общем, популяция городских ворон увеличивается за счет обилия пищи, а лесные птицы могут исчезнуть совсем. Тогда,…