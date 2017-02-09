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Анонс основных экономических событий в Литве на 9 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 09, 10:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетит Брюссель (Бельгия).

2. С 8 по 9 февраля министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис в Брюсселе примет участие в обсуждении финансовой перспективы проекта Rail Baltica после 2020 года.

Компании

1. В 10 час. группа авиабизнеса Avia Solutions Group за завтраком с представителями прессы представит результаты работы в 2016 гоу и планы на этот и следующий годы (ресторан Dine, Вильнюс).

2. В 10 час. Литовская ассоциация энергетики на биомассе (Litbioma) представит на пресс-конференции достижения литовской энергетики на биомассе в европейском и мировом контексте (ресторан La Boheme, Вильнюс).

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики опубликует статистику внешней торговли за декабрь 2016 года.

BNS

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