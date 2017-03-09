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Анонс основных экономических событий в Литве на 9 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 09, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 10 час. пресс-конференция Клайпедского порта, на которой пойдет речь о ситуации в начале года в Клайпедском порту и других портах восточного побережья Балтики, будут представлены стартующие сейчас инфраструктурные проекты и др.

3. В 10 час. министр экономики Литвы Миндаугас Синкявичюс с председателем Совета по конкуренции (антимонопольной службы) Шарунасом Кясяраускасом; в 16 час. – с главой по связям с общественностью социальной сети Facebook в Польше и Балтийских странах Ю. Туровским.

4. В 10 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас участвует в совещании по вопросу о Национальной земельной службе.

5. В 11 час. Банк Литвы представит новую коллекционную серебряную монету, посвященную 100-летию со дня рождения ученого мирового уровня, автора эксклюзивных работ по семиотике Альгирдаса Юлюса Греймаса.

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики опубликует февральские изменения цен на промпродукцию и изменения цен, рассчитанные на основании Согласованного индекса потребительских цен.

Компании

1. В 9 час. компания Baltic Mill на интернет-семинаре представит результаты первого полугодия финансового года 2016-2017.

BNS

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