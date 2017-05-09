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Анонс основных экономических событий в Литве на 9 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 09, 9:00   |   Комментариев: 0

В 8.15 планируется интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT; в 15.30 премьер посетит компанию Litgrid.

В 11 час. Департамент статистики опубликует апрельские изменения потребительских цен на товары и услуги.

С 9 по 12 мая министр финансов Вилюс Шапока в Никоссии (Кипр) примет участие в ежегодной встрече членов совета правления Европейского банка реконструкции и развития.

В 16.45 час. сейм рассмотрит поправку о продлении срока действия льготного тарифа НДС на отопление до лета 2020 года.

BNS

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