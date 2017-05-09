Анонс основных экономических событий в Литве на 9 мая

В 8.15 планируется интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT; в 15.30 премьер посетит компанию Litgrid.
В 11 час. Департамент статистики опубликует апрельские изменения потребительских цен на товары и услуги.
С 9 по 12 мая министр финансов Вилюс Шапока в Никоссии (Кипр) примет участие в ежегодной встрече членов совета правления Европейского банка реконструкции и развития.
В 16.45 час. сейм рассмотрит поправку о продлении срока действия льготного тарифа НДС на отопление до лета 2020 года.
Метки: Анонс, Литва, экономика