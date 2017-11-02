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Анонс основных политических событий в Литве на 1 августа

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 08 01, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте в 9.30 в Президентском дворце встретится с вернувшимися в Литву участниками проекта “Миссия – Сибирь”.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 7.10 встретит на Вильнюсской ж/д вокзале участников проекта “Миссия – Сибирь – 2017”; в 12.15 в отеле Narutis в Вильнюсе встретится с делегацией членов Конгресса США.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 7.23 на Вильнюсский ж/д вокзал прибывают участники проекта “Миссия – Сибирь – 2017”.

В 14.30 пресс-конференция министра транспорта Рокаса Масюлиса в реконструируемом Вильнюсском аэропорте (на территории аэродрома у въезда в Вильнюсский аэропорт, журналистов ждут возле административного здания ул. Родунёс кяляс 10А). Министр вместе с руководством аэропорта осмотрит работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, обсудит их ход и вопросы возвращения полетов в Вильнюсский аэропорт.

BNS

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