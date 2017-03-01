Анонс основных политических событий в Литве на 1 марта

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.06 час. даст интервью радиостанции Ziniu radijas ; в 10 час. примет председателя Общины евреев Литвы Фаину Куклянски и главу Департамента культурного наследия Диану Варнене; в 11.15 час. встретится с членами Американо-литовского бизнес-совета; в 12 час. поздравит президента Литвы Далю Грибаускайте по случаю дня рождения.

Заместитель председателя сейма Гядиминас Киркилас встретится в 10 час. с послом Финляндии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.30 час. в гостинице RadissonBlu (Вильнюс) поприветствует участников Литовской экономической конференции; в 13 час. откроет заседание и совещание правительства; в 15.30 час. встретится с членами Американо-литовского бизнес-совета.

В 10.05 час. в министерстве обороны состоится брифинг командующего сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса и командующего литовской армией Йонаса Витаутаса Жукаса.

В 11 час. на военном полигоне в Пабраде пройдут совместные учения литовских и чешских военных в тренировочном комплексе «Бой в городских условиях». На мероприятии будут присутствовать министр обороны Чехии Мартин Стропницкий и командующий ВС Чехии Йосеф Бецвар.

В 18.20 час. в МИД Литвы начнется совместный брифинг глав МИД Литвы и Германии.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика