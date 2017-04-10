СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис посетит Каунасский район.
В 10.15 час. состоится заседание Комитета по национальной безопасности и обороне, который проводит парламентское расследование возможной угрозы нацбезопасности связей члена сейма М. Бастиса.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Глава МИД Линас Линкявичюс посетит Оман, где встретится с генеральным секретарем этой страны, министром информации, и заместителем премьера, ответственным за внешнюю политику.
В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (Бизнес-центр ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция Социал-демократической партии, на которой будут оглашены результаты первого тура выборов председателя партии.
В 14 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (Бизнес-центр ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция фракции консерваторов в Каунасском горсовете.