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Анонс основных политических событий в Литве на 10 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 10, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис посетит Каунасский район.

В 10.15 час. состоится заседание Комитета по национальной безопасности и обороне, который проводит парламентское расследование возможной угрозы нацбезопасности связей члена сейма М. Бастиса.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Глава МИД Линас Линкявичюс посетит Оман, где встретится с генеральным секретарем этой страны, министром информации, и заместителем премьера, ответственным за внешнюю политику.

В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (Бизнес-центр ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9)  начнется пресс-конференция Социал-демократической партии, на которой будут оглашены результаты первого тура выборов председателя партии.

В 14 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (Бизнес-центр ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9)  начнется пресс-конференция фракции консерваторов в Каунасском горсовете.

BNS

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