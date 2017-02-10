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Анонс основных политических событий в Литве на 10 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 10, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

В 9 час. председатель сейма Виктора Пранцкетис встретится с Советом по вопросам национальных меньшинств.

МИНОБОРОНЫ

В 11 час. министр обороны Раймундас Кароблис встретится с послом Великобритании в Литве.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс находится на Украине.

МВД

В 10 час. министр внутренних дел Эймутис Мисюнас примет участие в пресс-конференции по вопросам реформы полиции; в 14 час. встретится с послом Венгрии.

В 10 час. в МВД состоится пресс-конференция, посвященная реформе полиции. Участвуют министр ВД Э. Мисюнас и генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.

BNS

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