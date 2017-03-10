Анонс основных политических событий в Литве на 10 марта

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте примет участие в заседании Европейского Совета в Брюсселе.

СЕЙМ

В 7.10 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис примет участие в программе “Доброе утро, Литва”; в 10 час. возглавит заседание сейма; в 17 час. примет участие в приеме в честь исторических лидеров 2-ого Форума Балтийского и Черного морей, приуроченного к столетию восстановления Литовского государства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.15 премьер Саулюс Сквярнялис встретится с представителем Европарламента Ребеккой Хармс;в 10 час. примет участие в заседании сейма.

МИНОБОРОНЫ

В 11 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в церемонии награждения, приуроченной к 11 марта.

МИД

В 10 час. министр иностранных дел Линас Линкявичюс обратится с приветственным словом к участникам проходящего в Университете им. Витаутаса Великого 2-ого Форума Балтийского и Черного морей; в 14 час. примет участие в мероприятии по случаю Дня независимости в министерстве.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 10 час. в Университете им. Витаутаса Великого пройдет международный 2-ой форум Балтийского и Черного морей “Европа сегодня. Балтийский консенсус (1987–1991 годы): историческое значение и уроки для дня сегодняшнего”.

Общественная группа в поддержку Тибета проведет в Вильнюсе два мирных пикета (у сейма и посольства Китая) – пикеты приурочены к 58-ой годовщине подавленного китайской армией Тибетского национального восстания.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика