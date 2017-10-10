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Анонс основных политических событий в Литве на 10 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 10, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 8 час. в Вильнюсе встретится с с ответственной за конкуренцию комиссаром ЕС Маргрет Вестагер; в 10 час. встретится с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

В 8.05 час. планируется интервью советника президента Литвы по внутренней политике Миндаугаса Линги радиостанции Ziniu radijas.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 17.30 в Брюсселе встретится с заместителем председателя Еврокомиссии по делам евро и социальному диалогу Валдисом Домбровскисом; в 18.45 встретится с постоянным представителем Литвы при ЕС, послом Йовитой Нялюпшене, с послом по особым поручениям Робертасом Росинасом.

В 9 час. в конференц-зале начнется встреча членов Комитета по европейским делам сейма с в Брюсселе встретится с с ответственной за конкуренцию комиссаром ЕС Маргрет Вестагер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 7.30 даст  интервью радиостанции LRT; в 15 час. встретится с ответственной за конкуренцию комиссаром ЕС Маргрет Вестагер.

В 14 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в церемонии по случаю пятилетия деятельности Центра энергетической безопасности натовской компетенции.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига продолжит визит в Японии.

В 18 час. в гостнице Best Western начнется заседание Литовской социал-демократической партии.

В Литву прибудет ответственная за конкуренцию комиссар ЕС Маргрет Вестагер; в 11.40 планируется совместная пресс-конференция гости и председателя литовского Совета по конкуренции Шарунаса Кясяраускаса (гостиница Radisson Blu Hotel Lietuva, Вильнюс). В 14 час. планируется пресс-конференция М. Вестагер в представительстве ЕК в Литве (пр. Гядиминаса 16, Вильнюс).

BNS

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