ПРЕЗИДЕНТ
Президент Даля Грибаускайте в 11 час. встретится в Президентском дворце с мэрами самоуправлений.
СЕЙМ
Председатель сейма Викторас Пранцкетис находится с визитом в Китае, где в 16 час. встретится с президентом Китая.
В 13 час. пресс-конференция подписантов Акта о восстановлении независимости Литвы Бронисловаса Гензялиса, Аудрюса Буткявичюса и Зигмаса Вайшвилы “Снова выброшена карта КГБ. Какова цель этого грязного хода?”.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 9 час. встретится с членом сейма Риманте Шалашявичюте; в 11 час. встретится с министром юстиции Милдой Вайнюте; в 13 час. возглавит заседание и совещание правительства.
МИД
Министр ИД Линас Линкявичюс встретится с участвовавшими в событиях 13 января сотрудниками министерства.
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