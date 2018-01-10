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Анонс основных политических событий в Литве на 10 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 10, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте в 11 час. встретится в Президентском дворце с мэрами самоуправлений.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис находится с визитом в Китае, где в 16 час. встретится с президентом Китая.

В 13 час. пресс-конференция подписантов Акта о восстановлении независимости Литвы Бронисловаса Гензялиса, Аудрюса Буткявичюса и Зигмаса Вайшвилы “Снова выброшена карта КГБ. Какова цель этого грязного хода?”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 9 час. встретится с членом сейма Риманте Шалашявичюте; в 11 час. встретится с министром юстиции Милдой Вайнюте; в 13 час. возглавит заседание и совещание правительства.

МИД

Министр ИД Линас Линкявичюс встретится с участвовавшими в событиях 13 января сотрудниками министерства.

BNS

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