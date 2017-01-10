Анонс основных политических событий в Литве на 10 января

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 8. 05 час. старший советник президента Литвы Дали Грибаускайте по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичюте даст интервью радиостанции Ziniu radijas.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 9 час. встретится с членом сейма Литвы Кястутисом Главяцкасом; в 10 час. встретится с членами Ассоциации по телевидению и радиовещанию Литвы; в 15 час. планируется встреча с послом Республики Беларусь в Литве Александром Королем.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 10 час. премьер Саулюс Сквярнялис встретится с представителями профсоюзов педагогов; в 14 час. примет участие в заседании Трехстороннего совета в министерстве социальной защиты и труда.

В 14 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с госконтролером Арунасом Дулькисом; в 15 час. встретится с министром образования и науки Юргитой Пятраускене.

В 8.30 час. планируется встреча министра обороны Литвы Раймондаса Кароблиса, главнокомандующего литовской армией Йонаса-Витаутаса Жукаса с премьером Саулюсом Сквярнялисом.

В 9.30 час. министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон примет посла Нидерландов в Литве; в 10.10 час. примет посла Израиля в Литве; в 11.30 час. примет посла Грузии в Литве.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика