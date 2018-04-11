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Анонс основных политических событий в Литве на 11 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 11, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.07 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. откроет заседание правления сейма.

В 12 час. начнется дискуссия круглого стола “Проблематика партизанской войны в историографии”.

В 13 час. начнется заседание Специальной следственной комиссии сейма по обоснованности процесса импичмента Артурасу Скардюсу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис с 11 по 12 апреля будет находиться с визитом в Украине.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис  будет находиться с визитов в Украине.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига с 11 по 15 апреля в Японии примет участие в Третьем всемирном совещании министров здравоохранения по безопасности пациентов.

Глава МДВ Эймутис Мисюнас в 13.30 встретится с почетным консулом Индии.

В 10.30 начнется пресс-конференция банка Swedbank “Средний класс: каков он в Литве?” (пр. Конституции 20A, Вильнюс).

В 11 час. начнется пресс-конференция о распространении азартных игр в Литве и их влиянию на социальное благосостояние (конференц-зал Вильнюсского бюро BNS, ул. Салтонишкю 9B).

В 10 час. в Вильнюсе начнется Форум свободной России.

BNS

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