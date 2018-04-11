СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.07 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. откроет заседание правления сейма.
В 12 час. начнется дискуссия круглого стола “Проблематика партизанской войны в историографии”.
В 13 час. начнется заседание Специальной следственной комиссии сейма по обоснованности процесса импичмента Артурасу Скардюсу.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис с 11 по 12 апреля будет находиться с визитом в Украине.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис будет находиться с визитов в Украине.
Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига с 11 по 15 апреля в Японии примет участие в Третьем всемирном совещании министров здравоохранения по безопасности пациентов.
Глава МДВ Эймутис Мисюнас в 13.30 встретится с почетным консулом Индии.
В 10.30 начнется пресс-конференция банка Swedbank “Средний класс: каков он в Литве?” (пр. Конституции 20A, Вильнюс).
В 11 час. начнется пресс-конференция о распространении азартных игр в Литве и их влиянию на социальное благосостояние (конференц-зал Вильнюсского бюро BNS, ул. Салтонишкю 9B).
В 10 час. в Вильнюсе начнется Форум свободной России.
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