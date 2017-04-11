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Анонс основных политических событий в Литве на 11 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 11, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

В 13.30 президент Даля Грибаускайте встретится с послами национальной кампании социальной безопасности “За безопасную Литву”.

СЕЙМ

В 15 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится с близкими погибших во время событий 13 января 1991 года; в 16 час. встретится с руководством клуба инициативной группы Литовского саюдиса.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.15 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радио LRT; в 11 час. премьер примет участие в дискуссии в сейме.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в Омане встретится с министром торговли и промышленности Омана.

BNS

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