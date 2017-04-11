ПРЕЗИДЕНТ
В 13.30 президент Даля Грибаускайте встретится с послами национальной кампании социальной безопасности “За безопасную Литву”.
СЕЙМ
В 15 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится с близкими погибших во время событий 13 января 1991 года; в 16 час. встретится с руководством клуба инициативной группы Литовского саюдиса.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 8.15 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радио LRT; в 11 час. премьер примет участие в дискуссии в сейме.
МИД
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в Омане встретится с министром торговли и промышленности Омана.