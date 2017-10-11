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Анонс основных политических событий в Литве на 11 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 11, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в Брюсселе в 8.15 встретится с председателем Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макаллистером; в 9.30 встретится с председателем сената Бельгии Кристин Дефрен; в 10.30 встретится с главой Европарламента Антонио Таяни; в 12.30 встретится с зампредседателя ЕП, ответственной за связи с национальными парламентами Майред Макгиннесс; в 14.30 встретится с главой палаты представителей Бельгии Зигфридом Браке.

В 9.30 пресс-конференция делегации сейма в Парламентской ассамблее НАТО “Актуальные вопросы безопасности для Литвы после сессии ПА НАТО в Бухаресте”. Участвуют глава делегации Раса Юкнявичене, зампредседателя Юозас Олякас и др.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 13 час. возглавит заседание и совещание правительства, после – краткая пресс-конференция, на которой будет представлен проект бюджета 2018 года.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис в 8.45 встретится с послом Германии Ангеликой Фитс.

BNS

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