СЕЙМ
Продолжается визит спикер сейма Виктораса Пранцкетиса в Китай.
МИНОБОРОНЫ
Министр обороны Раймундас Кароблис в 8.20 даст интервью Литовскому радио; в 11.30 встретится с министром обороны Швеции; в 16.40 встретится с бывшим командующим Сухопутными силами США в Европе Беном Ходжесом.
В 11.35 возле Минобороны состоится официальная церемония встречи министра обороны Швеции.
МИД
Министр ИД Линас Линкявичюс примет участие в “Снежной встрече ” в Тракай.
В Тракайском районе начинается организуемая МИД неформальная встреча литовских и зарубежных экспертов по внешней политике и политике безопасности “Снежная встреча” (Snow Meeting), на которой будут обсуждаться основные вызовы, встающие перед трансатлантическим сообществом, и ответ на них.
Метки: Литва