  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.01.11 Текущий номер: N1 (1193) 4 января
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Анонс основных политических событий в Литве на 11 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 11, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Продолжается визит спикер сейма Виктораса Пранцкетиса в Китай.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис в 8.20 даст интервью Литовскому радио; в 11.30 встретится с министром обороны Швеции; в 16.40 встретится с бывшим командующим Сухопутными силами США в Европе Беном Ходжесом.

В 11.35 возле Минобороны состоится официальная церемония встречи министра обороны Швеции.

МИД

Министр ИД Линас Линкявичюс примет участие в “Снежной встрече ” в Тракай.

В Тракайском районе начинается организуемая МИД неформальная встреча литовских и зарубежных экспертов по внешней политике и политике безопасности “Снежная встреча” (Snow Meeting), на которой будут обсуждаться основные вызовы, встающие перед трансатлантическим сообществом, и ответ на них.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿