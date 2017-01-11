Анонс основных политических событий в Литве на 11 января

СЕЙМ

В 8.05 председатель сейма Викторас Пранцкетис примет участие в программе “Позиция” радиостанции Ziniu radijas.

В 13 час. заседание Комиссии сейма и Всемирной литовской общины.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 10 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет посла Японии; в 11 час. примет посла Армении; в 13 час. возглавит заседание и совещание правительства; в 16 час. примет главу представительства Литвы в Еврокомиссии Арнолдаса Пранцкявичюса.

В 13 час. заседание и совещание правительства.

МИНОБОРОНЫ

В 8 час. министр обороны Раймундас Кароблис в Клайпеде будет присутствовать на инаугурации приобретенного ВМС Литвы у Дании корабля P15, посетит ВМС.

МИД

В 15.30 министр иностранных дел Линас Линкявичюс встретится с президентом Экономического совета США и Литвы Эриком Стюартом; в 16.15 встретится с генералом Филипом Марком Бридлавом.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика