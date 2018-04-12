Анонс основных политических событий в Литве на 12 апреля

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в продолжение визита на Украину встретится в Киеве с премьером Украины Владимиром Гройсманом, откроет Киевский форум по безопасности и примет участие в сессии премьер-министров “Региональное сотрудничество: объединенные общими целями”.

ПАРТИИ

В 17 час. Надзорный комитет партии Союз отечества – Христианские демократы Литвы рассмотрит поведение Мантаса Адоменаса в связи с его встречами с бывшим вице-президентом концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 11 час. в конференц-зале BNS (ул. Салтонишкю 9B, Вильнюс, 5 этаж бизнес-центра LINK) состоится пресс-конференция “Работники госсектора объединяются и требуют реформ в сферах налогов и управления”.

В 12 час. представляющие пенсионеров организации проводят митинг на пл. С. Дауканто в Вильнюсе, напротив Президентского дворца.

BNS

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