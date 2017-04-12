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Анонс основных политических событий в Литве на 12 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 12, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 11 час. примет участие в Пасхальных образовательных мастерских (Майшягала, ул. Альгирдаса 4).

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.06 час.  даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. откроет заседание правление сейма.

В 9 час. на пресс-конференции будет представлен отчет Службы контролера по равным возможностям за 2016 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 13 час. откроет заседание и совещание правительства.

ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ

В 11 час. в конференц-зале Вильнюсское бюро BNS будет представлено исследование воздействия мер по контролю над алкоголем, проведенное по заказу Литовской ассоциации торговли.

BNS

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