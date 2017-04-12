ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в 11 час. примет участие в Пасхальных образовательных мастерских (Майшягала, ул. Альгирдаса 4).
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.06 час. даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. откроет заседание правление сейма.
В 9 час. на пресс-конференции будет представлен отчет Службы контролера по равным возможностям за 2016 год.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 13 час. откроет заседание и совещание правительства.
ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ
В 11 час. в конференц-зале Вильнюсское бюро BNS будет представлено исследование воздействия мер по контролю над алкоголем, проведенное по заказу Литовской ассоциации торговли.